Der Greenwebshop bietet Naturtapeten aus Gras, Kork, Bambus, echten Blättern, Mica, Leinen und Sisal an. Auf der Website www.greenwebshop.de kann man diese Tapeten sehen und auch direkt online bestellen. Die Waren kommen aus der gesamten Welt und werden über greenwebshop in Deutschland, Österreich und der Schweiz vertrieben. Über 100 verschiedene Tapeten können auf der Website entdeckt werden. Von allen Täten kann zunächst ein Muster bestellt werden, um in seinem individuellen Umfeld die Wirkung der ausgewählten Tapete zu prüfen. Erst danach empfehlen wir die Bestellung der gesamten Warenmenge. Bei Fragen senden Sie uns gerne eine E-Mail an: tg@greenwebshop.de. Wir antworten in der Regel innerhalb eines Tages.